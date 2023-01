Zdravnikovi napotki za gripo

»Tako slabo se že dolgo nisem počutil.« Nekako tako se glasi odgovor vseh, ki so klonili posledicam gripe. Marsikdo je praznične dni namreč preživel v postelji, s povišano temperaturo, vnetim grlom in izcedkom iz nosa. Tačas dosega sezonska akutna in nalezljiva bolezen dihal, ki jo povzročajo virusi influence (tip A in B, C je manj agresiven), svoj višek in v prihodnjih tednih se bo tudi s povratkom v šolske razrede oz. v zaprte in ogrevane prostore, kjer smo ljudje v tesnem stiku, stanje znova »ogrelo«.

Openski družinski zdravnik Pasquale Giannelli nam je pred časom prijazno ponudil nekaj osnovnih informacij oz. navodil o epidemiji gripe, ki v splošni populaciji beleži že visok indeks obolevnosti.

Pozor na simptome

Katera je kombinacija simptomov, ki nas priklene v posteljo? Nenaden pojav povišane telesne temperature, glavobol, splošno slabo počutje, utrujenost, bolečine v mišicah in sklepih, vnetje dihalnih poti s kašljem in vnetjem grla ter očesne veznice z rdečico, solzenjem in pekočim občutkom v očeh.

»V večini primerov se okužba spontano pozdravi v približno tednu dni, pri nekaterih bolnikih z visokim tveganjem pa lahko pride do pljučnih zapletov,« pojasnjuje Giannelli. Zaplete tvegajo nosečnice zaradi nevarnosti prezgodnjega poroda, otroci od 6. meseca do 5. leta (vnetje ušes, sinusov, krči), starejši, bolniki s kroničnimi boleznimi ali na terapijah z oslabljenim imunskim sistemom ter osebe s previsokim indeksom telesne mase.