»Zdravstvena delavka mi je po telefonu naročila, naj takoj začnem z masažo srca«

Dan po tem, ko je hladnokrvno reševal človeško življenje, je pred novinarje stopil 33-letni voznik avtobusa Leonardo Tomasi. V četrtek zjutraj je na avtobusu linije 29 v Ulici D’Alviano starejšemu potniku, ki je doživel zastoj srca, takoj priskočil na pomoč. Brez oklevanja je začel z masažo srca in tako odločilno prispeval k rešitvi 90-letnega moškega.

Voznik, ki je pri mestnem prevozniku Trieste Trasporti šest let, je z veliko mero skromnosti uvodoma povedal, da je storil to, kar bi storil marsikdo drug, ki bi se znašel v podobni situaciji. Zanj je bilo nudenje pomoči samoumevno, a brez pomoči zdravstvene delavke službe nujne medicinske pomoči, ki mu je po telefonu dajala navodila, ne bi bil tako priseben. Prav njej se je na včerajšnjem srečanju z novinarji še posebej zahvalil.

Opisal je potek oživljanja in povedal, da je situacija spominjala na filmske prizore. Ko se je zavedel, da je enega potnika obšla slabost, je takoj ustavil vozilo in stekel do njega. Nemudoma je poklical službo za nujno medicinsko pomoč. Še posebej se je preplašil, ko je videl, da ima moški cianotičen videz in da ne diha več. »Ko sem to povedal zdravstveni delavki na drugi strani linije, mi je ta naročila, naj takoj začnem z masažo srca. Ne vem, koliko časa sem to počel, a bil sem ves čas zbran. Ko so prišli reševalci, sem se umaknil. Šele takrat sem se zavedal, kako šokiran sem,« je pripovedoval voznik, ki je večkrat poudaril, da je to storil iz družbene odgovornosti in da se ne počuti heroja.