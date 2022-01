Zdravstvena ponudba na enem mestu

Okrog bolnišnice danes ni videti znakov o gradbišču. Zanje se je treba spustiti nekoliko dlje, navzdol po sosednji Ul. Botro. Tam, kjer se po hišah na levi pogled odpre proti katinarski bolnišnici in kjer je površina že nekoliko izravnana, saj je že »okusila« stroje, za železno mrežo ždi kopač. V letih 2017 in 2018 je podjetje izravnalo površino in posekalo obstoječa drevesa. Nekaj jih je do danes znova pognalo, vendar vse kaže, da le za kratek čas. Načrt predvideva namreč tam najprej ureditev začasnega parkirišča za obiskovalce in zaposlene, v vidiku začetka del na obstoječih zgornjih dveh. Sicer naj bi na tem območju med kardiološko kliniko in Ul. Botro v prihodnje zraslo didaktično-univerzitetno poslopje s podzemnim parkiriščem za 267 mest za študente, osebje in raziskovalce.

Pogojnik je obvezen, saj je nedorečenosti nič koliko.