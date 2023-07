Zdravstveno podjetje zaprlo indijski lokal Haandi

Policija in zdravstveni inšpektorji podjetja Asugi so odredili zaprtje indijskega lokala Haandi v Trstu, potem ko so ugotovili, da so higienske in sanitarne razmere nezadostne, takšne, ki bi lahko ogrozile varnost živil in zdravje strank.

Policisti so preiskali stanovanje in gostinski lokal 26-letnega državljana Bangladeša. V lokalu so odkrili pomanjkljive higienske in sanitarne razmere, zato so za pomoč prosili zdravstveno podjetje Asugi. Njihovo osebje je potrdilo, da gostinski lokal ne spoštuje norm na zdravstvenem področju in odredilo njegovo takojšnjo zaprtje.