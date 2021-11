Zdravstvo bodo okrepile mlade sile

Prejšnji teden so študentke in študenti zdravstvenih poklicev zagovarjali diplomo, prihodnji teden pa bodo morda že podpisali zaposlitveno pogodbo v bolnišnici. V izrednih razmerah, kakršne narekuje pandemija, je vsaka okrepitev dobrodošla, pravzaprav potrebna. In mladi, ki so pravkar zaključili študij na fakultetah za zdravstvene poklice, so polni energije in elana, kar bo nedvomno pripomoglo h kljubovanju ponovnemu zaostrovanju razmer in širitvi okužb.

Vodja kliničnega oddelka za medicinske vede in kirurgijo katinarske bolnišnice Nicolò de Manzini ni skrival veselja nad mladimi, ki bodo okrepili zdravstvene vrste, ki jih je ponekod načela starost, drugje pa tudi proticepilna odločitev. »Takoj boste lahko vstopili v svet dela in dokazali, kaj ste se naučili. Ostalo še pride z izkušnjami na terenu in s sodelovanjem s kolegi,« je »profesionalcem zdravstva«, kot jih je imenoval, dejal de Manzini.

Kolegi, ki so si pred dvema letoma zavihali rokave in stopili v prvo linijo, so danes utrujeni in izmučeni, tako da so sveže moči v tem trenutku ključnega pomena, je namignil generalni direktor zdravstvenega podjetja Asugi Antonio Poggiana. Še pred letom dni ni bilo cepiva, ki je danes preobremenjenost na intenzivni negi močno zmanjšal, vendar odpira nove potrebe tudi na tem področju, je opozoril direktor. »Delovnih ponudb tačas ne manjka, na vas je, ali jih boste pametno izkoristili in se nam pridružili. Mi smo pripravljeni vse zaposliti.«V zadnjih tednih je diplomiralo 73 medicinskih sester oz. zdravstvenih tehnikov v Trstu in Gorici, 24 fizioterapevtov, 19 logopedistov, 10 terapevtov za psihiatrično rehabilitacijo, 11 ustnih higienikov, 15 laboratorijskih tehnikov, 15 radioloških tehnikov.