Združenje Enpa k Mlaki poklicalo gozdarsko policijo

Združenje za zaščito živali Enpa si je v torek zvečer in včeraj zjutraj ogledalo mlako na Kontovelu, iz katere v teh dneh črpajo vodo. Zaradi vse nižje vodne gladine so namreč ribe in druge živali (v glavnem gre za tujerodne vrste) tvegale smrt. Razmere so po včerajšnjem dežju in znižanju temperatur vseeno nekoliko boljše.

»Mlako si je včeraj ogledala tudi gozdarska policija,« nam je pojasnila predsednica združenja Enpa Patrizia Bufo. Dejala je, da naj bi danes k Mlaki pripeljali kadi, v katere bodo namestili polovljene tujerodne ribe. Te naj bi nato preselili v posebna umetna jezera na Pordenonsko. Žabe pa naj bi ostale v mlaki. »Še naprej bomo bedeli nad dogajanjem, zahtevali bomo, da nam povejo, kam bodo živali odpeljali in v katerih pogojih bodo žabe, želve in ribe živele,« je še povedala Bufo, ki se od samega začetka del ne strinja z izpraznjevanjem in čiščenjem mlake v vročih poletnih mesecih. »Bolje bi bilo to delati med novembrom in marcem, kot v Miramarskem parku in tržaškem Ljudskem vrtu.«