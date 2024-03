Že 40 let ponujajo možnost za druženje in kulturno udejstvovanje

Jata lastovic, znanilk pomladi, je v nedeljo idejno preletavala sinje nebo pustnega šotora v Šempolaju. Ob domači Štalci je bilo vzdušje domače, veselo in hudomušno, saj so obhajali veliki praznik – 40. obletnico nastanka društva in pa 20. obletnico ureditve Štalce. Silva Tretjak in Sandi Paulina sta v vlogi domačinke in Italijana, ki bi rad spoznal društveno dogajanje, nasmejala občinstvo in prehodila opravljeno pot.

Tako smo izvedeli, da segajo prvi zametki društva Vigred že v leto 1971, ko je nastalo mladinsko društvo s prvim sedežem v kletnih prostorih domače osnovne šole. Po nekajletnem premoru, so vaščani občutili potrebo po kulturnem delovanju in leta 1984 tudi pravno ustanovili Slovensko kulturno društvo Vigred.

V društvu so se zbirali tudi vaščani iz sosednjih vasi, ki so sodelovali na dogodkih in se vključevali kot tudi danes v vrste otroškega pevskega zbora, dramskega odseka, plesnih in glasbenih skupin, šahovskega krožka.

Z izkupičkom šager je društvo v osemdesetih letih odkupilo staro podrtijo v vasi, Marijino štalco in jo od leta 1997 začeli udarniško obnavljati. Obnova je trajala sedem let oz. 7164 udarniških ur. 18. septembra 2004 je Štalca uradno odprla vrata in postala prekrasen društveni sedež, v katerem se redno nekaj dogaja.

»Aktivni člani društva pozabimo na jaz in postanemo ponosno mi, saj je društvo od vseh nas,« je povedala ganjena predsednica Elena Legiša in opozorila na zadoščenja ob tem, da ljudem ponujajo priložnost za druženje in kulturno udejstvovanje. Veliko stavijo zlasti na otroke, na prihodnost torej, za katere se vsak popoldan nekaj dogaja.