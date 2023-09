Že jutri prvi slovenski pozdrav Barcolani

Del spremljevalnega programa najbolj množične regate na svetu, Barcolane, bo letos nosil tudi slovenski pečat. Po treh pandemskih letih, ko je bil tudi zaradi več omejitev slovenski niz dogodkov nekoliko okrnjen, se osrednje slovenske kulturne in gospodarske ustanove ter ZSŠDI vnovič skupaj vključujejo v oktobrsko dogajanje v Trstu. Danes so niz pod skupnim imenom Slovenski pozdrav Barkovljanki združeno predstavili v Gregorčičevi dvorani v Trstu. Letošnji glavni pobudnik skupnega nastopa je bil generalni konzul Gregor Šuc, ki je včeraj tudi prinesel pozdrav in poudaril izjemen pomen, da so tudi Slovenci snovalci velikega pomorskega praznika. Višek dogajanja bo v nedeljo, 8. oktobra z množično regato.

Dogajanje ob Barcolani se bo začelo danes s častnim sprejemom Generalnega konzula Gregorja Šuca in soproge v Vili Tomažič v Trstu. Dogodek, ki ga sooblikujeta tudi Slovenska prosveta in Glasbena matica, bo oplemenitil nastop terceta Glasbene matice, ki ga sestavljajo Tomaž Grassi, Borut Štoka in Jernej Kapun.

V okvir Barcolane se odlično umešča tudi gledališka igra Slovenskega stalnega gledališča Kaplja soli, ki bo na malem odru Kulturnega doma v Trstu zaživela v nedeljo, 1. oktobra ob 18.00. Avtorski projekt tržaške igralke in režiserke Patrizie Jurinčič Finžgar bo hkrati tudi pofestivalski dogodek Slofesta, predstavo pa si bo mogoče ogledati tudi v petek, 29. septembra, v Prosvetnem domu na Opčinah ob 20.30.

Čas Barcolane bo tudi priložnost za nakup abonmajev, saj jih bo možno prevzeti tudi na stojnici ZSŠDI.

Več o slovenski prisotnosti na Barcolani v jutrišnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.