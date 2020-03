Že preučujejo ukrepe v korist podjetij in strank

»Doživljamo nekaj čisto novega, nekaj, na kar nihče od nas ni bil pripravljen. Zato se je treba situaciji stalno prilagajati in se dan za dnem odločati, kaj je treba in pravzaprav kaj se da narediti.« Direktorica Zadružne kraške banke Trst–Gorica Emanuela Bratos ni skrivala dejstva, da je v tem trenutku organizacija dela dokaj komplicirana, sami pa so takoj reagirali in sprejeli nekaj preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom, da bi zagotovili varnost pred okužbo tako zaposlenim kot obiskovalcem. »Upamo, da bodo zalegli in da smo prav ravnali.«

Na openskem sedežu banke smo se mudili v sredo. Prostori so takrat samevali, saj strank skorajda ni bilo. »Še v torek je bilo stanje povsem navadno: stranke so prihajale in opravljale običajne operacije. Nekatere so se resnici na ljubo začele zanimati glede podaljšanja roka oz. zamrznitve plačevanja obrokov,« je povedala Emanuela Bratos in opozorila, da glede tega še čakajo na uredbo vlade. Sama je s tem v zvezi dodala, da so banke skupine Cassa centrale že od prejšnjega tedna sprožile takojšnje ukrepe v korist podjetij in strank, ki so se že znašle v težavah, katere se bodo s časom žal še dodatno okrepile. »Treba bo razumeti, kaj bo novega predvidela uredba, potem pa bomo javnost seznanili z možnimi ukrepi.«