Zeleno oazo v Ulici Carpineto obogatila nova igrala

V gosto naseljenem mestnem predelu okrog Ulice Valmaura so zelena območja redka in slabo vzdržana. Svetla izjema je vrt Antollovich v Ulici Carpineto, kjer je Občina Trst včeraj predala namenu nova igrala. Michele Babuder, ki jev mestni vladi pristojen za prostorsko načrtovanje, je razložil, da je projekt vreden 200 tisoč evrov, ki so sicer namenjeni tudi drugim občinskim parkom. Kmalu bodo nova igrala postavili v parku vile Revoltella in na Frnedu.

Nekoč degradirano zemljišče

Občina je pred časom že delno prenovila 5000 kvadratnih metrov veliko območje, ki je sicer v lasti zdravstvenega podjetja Asugi. Park je nastal na degradiranem zapuščenem zemljišču, ki ga je bilo treba sanirati. Tam je nekoč delovala tovarna mila, skozi katero je tekel Potok (Rio Corgnoleto), ki je danes prekrit. Tovarno s pročeljem na Ulici Valmaura so porušili, njeno dvorišče pa ohranili. Prebivalci predmestja, ki so včeraj spremljali predajo novih igral, so z vrtom zadovoljni, saj je edini javni zelen in urejen kotiček, ki ga premorejo.