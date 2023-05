Zeleno-rdeča puščica uči o izostritvi vida

Kako naše oko fokusira predmete, ki jih ima pred sabo? To bodo od zdaj lahko na interaktiven način spoznali obiskovalci Znanstvenega imaginarija v Starem pristanišču, kjer imajo po zaslugi finančnih sredstev, ki jih je zagotovila Fundacija CRTrieste, nov stroj, s katerim to pokažejo.

Z novim eksponatom lahko obiskovalci na zelo podroben način preučijo, kako deluje človeški vid. Do sedaj so z drugimi atrakcijami v muzeju že lahko ugotovili, kako občutimo svetlobo, v zatemnjeni sobi pa preučili, kako pridejo slike do naših oči. Zdaj bo mogoče še spoznati, kako človeško oko izostri prizor, ki ga vidi pred sabo.

Z interaktivnim eksponatom si je mogoče ogledati, kako se ostrina zeleno-rdeče puščice spreminja glede na oddaljenost vira svetlobe in glede na obliko leče v očesu, ki se prilagaja glede na oddaljenost predmeta. »Ne da bi se zavedli, naše oči uravnavajo svetlobo, izostrijo predmete in stalno delijo slike z našimi možgani,« piše v razlagi ob novi atrakciji. Svetlobni žarki vstopijo v oko preko roženice in zenice ter potujejo do mrežnice. Šarenica kontrolira količino svetlobe in lečo, ki s spremembo oblike poskrbi za izostritev slik. Fotoreceptorji v mrežnici so povezani z optičnim živcem, preko katerega se slika v obliki električnih impulzov predvaja do možganov.