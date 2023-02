Železniška policista rešila življenje 64-letniku

Na železniških tirih ob nekdanji postaji med Rocolom in Bombeljem je tamkajšnja prebivalka v nedeljo, 29. januarja, opazila ležečega moškega. Zavrtela je interventno telefonsko številko 112 in poklicala na pomoč. Operaterji deželne službe Sores so o dogodku obvestili železniško policijo, slednja pa je odredila takojšnjo ustavitev tovornega železniškega prometa na omenjeni progi. Na kraj je tudi poslala svojo patruljo.

Železniška policista, ki sta prižgala modro utripajočo luč, sta z vso naglico prihitela na kraj in našla moškega. Ugotovila sta, da gre za 64-letnika, verjetno brezdomca, ki jima je povedal, da ga je obšla slabost. Poklicala sta reševalce, medtem pa se je njegovo zdravstveno stanje poslabšalo. Začela sta zato s postopkom oživljanja, za kar sta bila sicer usposobljena na tečajih za prvo pomoč. Z oživljanjem je nato nadaljevalo zdravstveno osebje, ki je prispelo z reševalnim vozilom. Ko so moškemu nudili najnujnejšo oskrbo, so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli na oddelku za oživljanje.

V preteklih dneh se je zdravstveno stanje 64-letnika izboljšalo in ni več v življenjski nevarnosti.