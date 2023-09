Želijo, da bi Rojan postal cona 30

Omejiti hitrost v urbanem okolju ne pomeni upočasniti promet, ampak pridobiti na kakovosti življenja celotne skupnosti. Ob evropskem tednu trajnostne mobilnosti želijo svetniki stranke Zdaj Trs tretjemu rajonskemu svetu in občini predlagati, da bi Rojan postal prva tržaška četrt s t.i. cono 30. Predlog je sicer eden od številnih, ki jih v teh dneh predstavlja stranka, ne samo na lokalni ravni. Deželna svetnica Giulia Massolino je s podporo opozicije deželnemu svetu predstavila predlog, da bi mestna središča v Trstu, Gorici in Tržiču postala cone 30, po zgledu večjih mest, kot sta Bologna in Turin.

»Po pedibusu, ki ga je na pobudo rajonskega sveta uredila občina najprej na Greti, nato pa v Rojanu, želimo kakovost življenja v našem rajonu izboljšati z uvedbo območij z omejeno hitrostjo,« je včeraj na javnem srečanju na Trgu Petazzi povedala svetnica stranke Liliana Marchi, »to bi lahko bil pilotni projekt, zgled za mesto. Ne več vozila, naj bo pešec gospodar ceste.«