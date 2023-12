Ženska na čelu proseških godbenikov

Božični koncert je za člane Godbenega društva Prosek nekaj čisto posebnega, saj predstavlja dejansko glavni nastop v letu – najdaljši in najbolj občuten. Za dodatno dozo adrenalina je v torek, na Štefanovo, na 45. božičnem koncertu v telovadnici Ervatti pri Briščikih prispevala tudi sprememba dirigenta. Iva Bašiča, ki je 15 let zapored vodil sestav, je zamenjala Irina Perosa. »Ni bilo to prvič, kar sem vodila godbo. Večkrat sem že vskočila za določene skladbe, junija pa sem se preizkusila na prvem celovečernem koncertu,« je priznala dirigentka, ki je bila pred božično preizkušnjo presenetljivo umirjena. Koncert je uvedel domači Mladinski orkester, ki ga po novem vodi Tina Renar, ki je vajeti prevzela od Irine Perosa.

Irina Perosa je prevzela vajeti godbe, čeprav od leta 2021 vodi tudi tisto s Korošcev. »Dirigentov je zelo malo, tako da bi mladim glasbenikom svetovala, naj se usmerijo v to.« Dolgo let je vodila tudi Mladinski orkester GD Prosek.

Postava pomaga, je zaupala, ko sva se dotaknili vprašanja ženske na čelu godbe. »Ivo je velik, kakor je dvignil glas, so mu prisluhnili. Jaz sem se morala nekoliko več truditi, da so me slišali oz. da so mi prisluhnili. Včasih sem domov prišla brez glasu,« je priznala in dodala, da so se nekaj časa spoznavati v novih vlogah in novih zahtevah, sedaj pa so se ujeli. »Smo na dobri poti.«

Dirigentsko paličico je v torek še zadnjič zavihtel Ivo Bašič, ki vsekakor ostaja član orkestra, v katerem igra evfonij. »Letos se mu je nabralo obveznosti s 70-letnico Glasbene šole Sežana, kjer je ravnatelj. Časa je za vse premalo in nekje je bilo treba popustiti. Po tolikih letih imaš tudi občutek, da si se izpel, da nimaš več svežih idej in da je napočil čas za spremembo,« je namignila njegova nadomestnica.