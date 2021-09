Ženske in novinarstvo na Link festivalu

Do osemdesetih let prejšnjega stoletja je bilo novinarstvo moški poklic. Danes predstavljajo ženske po podatkih komisije za enake možnosti italijanske novinarske zbornice 40 odstotkov zaposlenih v novinarstvu na svetovni ravni. Obenem pa zasedajo v Italiji vodilne položaje v glavnem moški, saj je v medijih 241 odgovornih urednikov in le 65 urednic. V mlajši generaciji (okrog 30 let) se podatki nekoliko spremenijo in število zaposlenih žensk se približa 50 odstotkom.

Podatke je na včerajšnjem srečanju Novinarstvo in moč žensk sporočil predsednik deželne novinarske zbornice Cristiano Degano. V šotoru na Velikem trgu, kjer se bodo do jutri vrstili dogodki novinarskega festivala Link, so gostovale tržaška reporterka Giovanna Botteri, voditeljica televizijskega programa Chi l’ha visto Federica Sciarelli (na daljavo) in novinarka televizijskega dnevnika TG1 Emma D’Aquino »K sreči se stvari spreminjajo,« je podatke komentiral Degano, spomnil pa je tudi, da take sreče v nekaterih krajih nimajo. Botterijeva je ob tem opomnila, da so afganistanske novinarke, potem ko so talibani zopet prišli na oblast, ravnokar izgubile pravico do vstopa v uredništva. »Boljše, da se vrneš domov, če ti je mar za svoje življenje, jim pravijo.«

Kaj so pa ženske storile za novinarstvo? Kateri je njihov doprinos?