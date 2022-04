Zgodba deportiranke Savine Rupel ganila številno občinstvo

Naposled, ob koncu gledališke predstave Savina Rupel. Madre a Ravensbruck, so imeli vsi rosne oči. Domači gledalci, ki so v nedeljo do zadnjega kotička napolnili dvorano Kulturnega doma Prosek-Kontovel, da bi si ogledali gledališko predstavo o trpki, strahotni življenjski zgodbi njihove v nacistično taborišče deportirane rojakinje, in gledališčniki iz oddaljenega Barija, ki so kruto zgodbo zelo spoštljivo in z velikim srcem postavili na oder. Petminutni aplavz je združil ene in druge, in tudi Savino, ki je z mlade fotografije na platnu na dnu odra zrla v ta njen najnovejši čudež.