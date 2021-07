Zgodbe in obrazi tržaškega pristanišča

Če bi tržaško pristanišče lahko govorilo, bi imelo marsikaj povedati. V njegovi več kot tristo let stari zgodovini se prepletajo zgodbe pomorščakov, pristaniških delavcev, pesniški vtisi, arhitektonski biseri, številna izhodišča za razmislek o tukajšnjem živahnem prostoru in še marsikaj. Vse to je zadruga Bonawentura v sodelovanju z družbo Incipit strnila v multimedijsko predstavo Waterfront, ki pogled po obalnem pasu razprostira vse do pristanišča v Tržiču. Na odrskih deskah bo zaživela v ponedeljek in torek, 9. in 10. avgusta, ob 21. uri, v dvorani Luttazzi Skladišča 26 v Starem pristanišču.

Predstava v spomin priklicuje najpomembnejše zgodovinske etape, od ustanovitve tržaškega svobodnega pristanišča do krajevnih ladjedelnic, od reform habsburške cesarice Marije Terezije in odprtja Sueškega prekopa pa vse do današnjih dni, se pravi logistične ploščadi, sedmega pomola in snovanja povezave s tržiškim pristaniščem. Do besede pridejo življenjske zgodbe delavcev in ključnih osebnosti, ki so ime Trsta in njegovega pristanišča povzdignili v svet. Sodobni 360-stopinjski posnetki se spajajo z arhivskimi posnetki iz arhiva Venier in kinoteke iz Gumina ter starimi fotografijami iz arhiva tržaške pristaniške uprave in fotografskega arhiva Občine Trst. Režijo je podpisala Sabrina Morena, pri postavitvi je kot dramaturg sodeloval Stefano Dongetti, predstavo je multimedijsko oblikoval Antonio Giacomin. Nastopata Giustina Testa in Maurizio Zacchigna. Vstopnice si lahko predhodno nabavite na spletni strani vivaticket.com ali na blagajni gledališča Miela (040365119 ali biglietteria@miela.it).

Več o pristanišču – zlasti skozi prizmo okoljske trajnosti – bo mogoče izvedeti še na treh jesenskih srečanjih, ki jih v sklopu projekta Waterfront prirejata tržaška univerza in društvo Stazione E.N. Rogers. Pri njih sodelujeta tržaška ristaniška oblast in Coop Alleanza 3.0. Besedo si bodo podajali strokovnjaki in igralci. Potekala bodo 5. septembra v Tržiču, 28. septembra in 20. oktobra pa v Trstu, na Postaji Rogersi in v Lloydovem stolpu.