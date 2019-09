Zgodovinska predavanja o D’Annunziu

Neideološka in zgodovinska predstavitev D’Annunziovega pohoda na Reko bo tema cikla zgodovinskih predavanj, ki bodo v Državni knjižnici na Trgu Papa Giovanni XXIII potekala od 20. septembra do 11. decembra. Na tedenskih srečanjih bodo strokovnjaki pod drobnogled postavili zgodovinska dejstva, znane osebnosti in legionarje, ki so skupaj z D’Annunziom odpravili proti Reki.

Podrobnosti zgodovinskega cikla, ki ga bodo februarja in marca prihodnje leto oplemenitili z bibliografsko-dokumentarno razstavo, so idejni snovatelji predstavili na včerajšnji novinarski konferenci. Povedali so, da sta cikel z naslovom Un Fiume di storie: fatti, personaggi e parole dell’impresa di Fiume pripravila Deželni inštitut za zgodovino odporništva in sodobno zgodovino (Irsrec FVG) in Državna knjižnica Stelio Crise v sodelovanju s številnimi deželnimi združenji in pod pokroviteljstvom Občine Trst (deželnega pokroviteljstva niso dobili).

Direktor dotičnega deželnega inštituta Fabio Todero in njegov raziskovalec Luca Manenti sta povedala, da cikel predavanj in dokumentarna razstava, ki mu bo sledila, nista protiutež razstavi o D’Annunziu, ki je trenutno na ogled v nekdanji ribarnici.