Zgonik čebelam prijazna občina

Občina Zgonik je čebelam prijazna. Za tako so jo razglasili včeraj, na svetovni dan čebel, ki ga je Društvo slovenskih čebelarjev Trst tokrat praznovalo v tej občini. Na dvorišču tamkajšnje osnovne šole so posadili češnjo, nato je na prireditvenem prostoru pred zgoniško občino zaživela prireditev v sodelovanju z osnovno šolo Lojze Kokoravec Gorazd - 1. maj 1945 in otroškim vrtcem Jože Srebrnič iz Gabrovca. Postavili so na ogled tudi dela, ki so jih ustvarili na letošnjem tečaju poslikavanja panjskih končnic.

NaTržaškem jih čebelari okrog sto

»Prepričani smo, da sta ozaveščanje o vlogi čebel in varstvo okolja temeljnega pomena. Spomnimo se, da je to, kar je koristno za čebele, koristno tudi za človeka,« je dejala zgoniška županja Monica Hrovatin. Vsaka tretja žlica hrane je odvisna od opraševanja in torej od dela, ki ga opravljajo tudi čebele. Zato, da ga lahko opravljajo, pa morajo obstajati določeni pogoji, brez katerih ne gre. Med temi so zdravo okolje in dobri čebelarji, je dejal podpredsednik Društva slovenskih čebelarjev Stojan Corbatti.

Na Tržaškem je okrog sto prijavljenih čebelarjev, skoraj polovica jih je včlanjenih v Društvo slovenskih čebelarjev Trst, je še povedal.