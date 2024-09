Zgonik si tajnika ne bo več delil s štirimi sosednjimi občinami

Tehnični urad zgoniške občine spet pogreša osebje. Potem ko so pred kratkim z razpisom zaposlili dve novi osebi, se je ena odločila, da odide v deželni tehnični urad, za katerega je opravljala izpite istočasno kot za Zgonik. Občina bo morala zato kmalu poiskati novega sodelavca. Potrebo je v sredo na seji občinskega sveta napovedala županja Monica Hrovatin in v svojem poročilu povzela zadnje dejavnosti.

Svetniki so se posvetili spremembam v proračunu za obdobje 2024-2026. S 13.000 evri bo občina podprla digitalno promocijo svojega ozemlja. Delno izdelan projekt bo predstavila na letošnji Barcolani. Načrtovanju izrednih del za vzpostavljanje varnosti v kamnolomu v Repniču bodo namenili 23.000 evrov ter se za ocenjevanje stanja obrnili na geološko službo.

Na dnevnem redu niso bili samo izdatki. Zgoniška občina je od Dežele Furlanije - Julijske krajine prejela 5000 evrov za razvoj delovanja občinske civilne zaščite. »Z denarjem bomo v celoti opremili tri prostovoljce,« je napovedala županja, »dvakrat po 3500 evrov pa nam je Dežela namenila za razpis, s katerim želi zagotoviti varnost prebivalcem. Občanke in občani, ki nameravajo opremiti svoje hiše ali stanovanja z alarmom, nadzornimi kamerami, varnostnimi ograjami in drugimi pripomočki za zaščito zasebne lastnine, lahko do 31. januarja 2025 zaprosijo za podporo.«

Kmalu nova konvencija

Svetniki so z odborom glasovali odstop iz sodelovanja z večino občin na Tržaškem, s katerim si uradi in politični organi delijo občinskega tajnika. Trenutno si ga zgoniška deli z tržaško, repentabrsko, dolinsko in miljsko občino. »Tajnik mora biti pogosteje prisoten na občini, najmanj enkrat tedensko, da vodi urade in sledi pravnim zadevam. Zato smo se odločili, da bomo kmalu stopili v novo konvencijo. Tajnika si bomo delili z repentabrsko in devinsko-nabrežinsko občino, kot smo že pred časom,« je povedala županja.