Zgoniška občina dobila enoten jus

Nekje je pač bilo treba začeti tudi na Zgoniškem. V sredo zvečer so v KRD Domu Briščiki v Briščikih na občnem zboru obudili jusarsko organizirano gibanje oz. oblikovali enoten jus, ki bo zaobjemal celotno ozemlje Občine Zgonik. Združeval bo dediče staroselcev iz Zgonika, Briščikov, Repniča, Gabrovca, Devinščine, Brišč, Koludrovce, Saleža in Samatorce.

Predsednik Agrarne skupnosti (ta koordinira 24 jusov in srenj na Tržaškem) Izidor Sancin je uvodoma pojasnil, da je pomembno, da ostanejo jusarska zemljišča v slovenskih rokah in da bodo v novem odboru zastopani predstavniki vsake vasi v občini. Da je pomembno, da smo kot organizirana skupnost aktivni in nadaljujemo poslanstvo naših starih staršev, ki so pred stopetdesetimi leti skrbeli za svojo zemljo, je ocenil izvoljeni predsednik občnega zbora Dimitri Žbogar. »Kakor je vpisano v zemljiško knjigo ima naših 11 jusov v lasti skupno 70 hektarjev zemljišč: ni veliko, vendar je prav, da ostane naše in da to ohranimo.«

18 zbranih članov je odobrilo statut novega jusa in tudi nov odbor, ki ga sestavljajo Adriano Gruden, Goran Simoneta, Monika Milič, Lucija Milič, Peter Milič, Slavko Škrlj, Roberto Santini, Andrej Gruden, Carlo Gherlani, Romana Maiano in Dimitri Žbogar. Ker je v odboru po statutu lahko do 20 članov, pričakujejo, da se jim bo še kdo pridružil.