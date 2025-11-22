Žičnico bi lahko speljali samo skozi Staro pristanišče

Projekt žičnice, ki je bil sprva zamišljen kot trajnostna povezava med Opčinami in središčem Trsta ter kot razbremenitev severne mestne vpadnice, je po odločitvi deželnega upravnega sodišča obtičal na mrtvi točki. Trasa je bila namreč načrtovana skozi gozd Boved, ki je del omrežja Natura 2000, kjer gradnja objektov ni dovoljena. To je potrdilo tudi deželno upravno sodišče, ki je prve dni septembra objavilo razsodbo, s katero je zavrnilo kar dve okoljski oceni.

Župan vztraja kljub ravnim zagatam

Medtem ko na občini še razmišljajo, ali se bodo na razsodbo pritožili ali ne, je župan Roberto Dipiazza odločil, da gre kljub pravnim zagatam s projektom naprej. Kako namerava obiti sodnikovo odločitev, ni znano nikomur. Neuradne informacije pa kažejo, da bi lahko župan svojo pozornost usmeril na Staro pristanišče in traso za kabinsko žičnico postavil med parkiriščem Bovedo v Barkovljah in četrtim pomolom v mestu. Povezavo s Krasom pa (za zdaj) opustil.

Pa je to sploh možno? Zdi se, da v tem primeru sploh ne bi bilo težko spremeniti projektne dokumentacije. Staro pristanišče bi namreč vključili v prvo fazo uresničevanja projekta kabinske žičnice. In za to fazo ne bi bilo treba spremeniti prostorskega akta.