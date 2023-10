Zlasti na Tržaškem niso izključene tudi poplave

Ob poslabšanju vremena je civilna zaščita iz FJK za jutri (četrtek) objavila rumeni alarm za obalne predele in za vzhodni nižinski pas. Opozarjajo pred obilnimi ali krajevnimi zelo obilnimi padavinami, nevihtami, močnim vetrom in poplavljanjem morja. Zlasti v vzhodnih predelih Tržaškega zaliva bodo pihali okrepljeni južni vetrovi, so zapisali, in bo morje lahko poplavljalo nižje predele obale. Podobna vremenska slika se bo nadaljevala tudi v petek, 20. oktobra.

Ob podobnih poslabšanjih z močnimi nalivi in obilnimi količinami padavin ter okrepljenim južnim vetrom je v preteklosti morje včasih poplavilo nižje predele obale. Meteorna voda pa je med drugim poplavila nižje predele Trsta, zlasti nabrežje in bližnje ulice, saj je zaradi močnega pritiska morja proti obali težje odtekala, ker je bil onemogočen običajni kanalizacijski odtok. K temu so pripomogle velike količine padavin in visoko plimovanje zaradi nižjega zračnega tlaka.