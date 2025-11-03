VREME
Ponedeljek, 03 november 2025
Zlati sveti Just

Zlati sveti Just filmskemu centru La Cappella Underground

Posebno priznanje prejme novinar in pisatelj Paolo Condò

Spletno uredništvo |
Trst |
3. nov. 2025 | 11:09
    Zlati sveti Just filmskemu centru La Cappella Underground
    La Cappella Underground upravlja zgodovinsko kinodvorano Ariston
Nagrado zlati sveti Just, ki jo podeljuje novinarski sindikat Assostampa, bo prejel center za filmske in audiovizualne raziskave La Cappella Underground. Gre za enega najstarejših filmskih centrov v Italiji, saj deluje že skoraj šestdeset let, in je glavno stičišče ljubiteljev sedme umetnosti v Trstu, je poudaril predsednik združenja Assostampa Carlo Muscatello. Po novem je tudi upravitelj zgodovinske kinodvorane Ariston, ki so jo pred kratkim obnovili.

Posebno priznanje prejme novinar in pisatelj Paolo Condò, ki je od prvih korakov v Trstu prehodil dolgo pot v italijanskem novinarstvu in je danes ugledno pero v vsedržavnih medijih.

