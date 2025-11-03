Zlati sveti Just filmskemu centru La Cappella Underground

Nagrado zlati sveti Just, ki jo podeljuje novinarski sindikat Assostampa, bo prejel center za filmske in audiovizualne raziskave La Cappella Underground. Gre za enega najstarejših filmskih centrov v Italiji, saj deluje že skoraj šestdeset let, in je glavno stičišče ljubiteljev sedme umetnosti v Trstu, je poudaril predsednik združenja Assostampa Carlo Muscatello. Po novem je tudi upravitelj zgodovinske kinodvorane Ariston, ki so jo pred kratkim obnovili.

Posebno priznanje prejme novinar in pisatelj Paolo Condò, ki je od prvih korakov v Trstu prehodil dolgo pot v italijanskem novinarstvu in je danes ugledno pero v vsedržavnih medijih.