Zlomil ji je rebra in ji povzročil pretres možganov

Tržaška policija je sredi februarja ponovno ukrepala ob hujšem primeru nasilja nad žensko. V noči po 14. februarju, sv. Valentinu, je v katinarsko bolnišnico prispela ženska, katero je partner pravkar nasilno napadel.

Moški, star 44 let, naj bi se po besedah žrtve po večerji, ki sta jo preživela v družbi drugega para, začel z njo prepirati. Ljubosumen in besen jo je napadel, jo prijel za vrat in porinil na kavč. S kolenom ji je pritiskal prsni koš, jo večkrat udaril in ji tako celo zlomil rebra ter ji povzročil pretres možganov. Ženski je med napadom uspelo zbežati iz dnevne sobe in se zapreti v kopalnico, od koder je po telefonu poklicala na pomoč. Ob prihodu policije nasilneža že ni bilo več doma.

To pa ni bil prvi primer nasilja, v katerega je bil vpleten. Kronično ljubosumni moški z začetnicama P. R. je bil na tržaški kvesturi že dobro poznan. Tudi pretepena ženska je priznala, da je bil v petih letih njunega razmerja že večkrat nasilen.

Na tržaškem sodišču je zato sodnik sprejel predlog tožilca, naj za moškega odredi omejevalni ukrep. Da bi ga ves čas nadzorovali, so mu nadeli elektronsko zapestnico. Z nekdanjo partnerko namreč ne sme priti več v stik: spoštovati mora razdaljo najmanj 500 metrov.