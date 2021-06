Znani finalisti za nagrado Luchetta

Žirija, ki je pregledala novinarske prispevke, oddaje in fotografije za letošnjo 18. mednarodno novinarsko nagrado Luchetta, je določila finaliste. Po prepričanju komisije, kateri letos predseduje znani italijanski novinar Alberto Matano, gre za prispevke, ki nudijo posnetek sveta v letu pandemije covida-19, pripovedujejo pa o posledicah zapore za najmlajše, dalje o mladih ženskah, podvrženih stiskam in grozotam vojne, terorizma, razkoraka med spoli ter o otrocih in mladih, ki so žrtve razkroja Islamske države ob molku Zahoda.

Za kategorijo televizijskih prispevkov se bodo za nagrado potegovali Vincenzo Guerrizio (RAI TG1/TV7), Stephanie Perez (France2) in Gianmarco Sicuro (RAI TG2 Storie). Za kategorijo, posvečeno italijanskemu tisku, so finalisti novinarka dnevnika Corriere della Sera Alessandra Muglia, dalje novinarka tednika L’Espresso Elena Testi in novinar dnevnika Domani Luca Attanasio.

Za kategorijo, posvečeno reportažam, poimenovano po Saši Oti, se bodo za nagrado potegovale televizija BBC Arabic/BBC World News z reportažo novinarja Fateha Al-Rahmana Al-Hamdanija, dalje Arte TV z reportažo Suzanne Allant ter neodvisna evropska platforma Open DDB z reportažo Emanuele Zuccalà. Za kategorijo mednarodnega tiska, poimenovano po Dariu D’Angelu, tekmujejo novinarji Ruth Maclean dnevnika The New York Times, José Ignacio Martínez Rodríguez dnevnika El Pais in Céline Martelet dnevnika L’Orient Le Jour.

Za kategorijo fotografije, posvečeno Miranu Hrovatinu, se bodo za nagrado potegovali posnetek Alessia Mama (The Guardian), dalje Alessandro Penso (La Croix) in Stefano Schirato (Mind - Le Scienze).

Letošnja podelitev nagrad Luchetta bo potekala od 15. do 17. oktobra v Trstu.