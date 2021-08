Znani so tržaški županski kandidati

Les jeux sont faits oz. igre so zaključene. Včeraj je ob 12. uri potekel rok za vložitev kandidatur za volitve župana Občine Trst oz. članov njenega mestnega sveta, ki se bodo pomerili v prvem krogu v nedeljo, 3., in ponedeljek, 4. oktobra. Na generalno tajništvo Občine Trst je bilo vloženih deset županskih kandidatur, ki jih podpira kar 21 list s skoraj 840 kandidati. Vse kandidature tačas pravno preverja pristojna volilna komisija.

Informacije so iz tajništva romale na Deželo FJK. Tekom jutra so se tako na njeni spletni strani drug za drugim pojavljala imena posameznih kandidatov in strank, ki jih podpirajo. Do 13.30 jih je bilo objavljenih samo osem od napovedanih deset, med njimi pa ni bilo glavnega Dipiazzevega tekmeca Francesca Russa in niti zastopnice Gibanja 5 zvezd Alessandre Richetti. Njuni imeni sta se pridružili ostalim šele nekaj ur pozneje, zamudo pa je šlo pripisati počasnemu obdelovanju podatkov, ne pa morebitnim premislekom.