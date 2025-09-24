Znani tržaški podjetnik zatajil 13 milijonov prihodka

Finančna policija je prišla na sled znanemu tržaškemu podjetniku optičnih izdelkov, ki davčnemu uradu ni prijavil 13 milijonov evrov prihodka. Zasegli so mu več kot poldrugi milijon evrov, so danes sporočili. Moški, ki je izvršni direktor dveh podjetij in upravlja več trgovin v Trstu, je osumljen nepredložitve davčne napovedi in pranja denarja. Ukrep je na zahtevo tržaškega tožilstva odredil preiskovalni sodnik zaradi domnevne večje davčne utaje.

Podjetji sta sicer formalno vodili in posodabljali računovodstvo, vendar pa v obdobju od leta 2020 do 2023 sistematično nista oddajali davčnih napovedi, s čimer sta se izognili plačilu dodatni dohodnini (IRPEF) in davka na dobiček podjetij (IRES), so pojasnili v sporočilu za medije. Podjetnik naj bi denar, ki ga je pridobil z davčno utajo uporabljal tudi za osebne nakupe in naložbe. Kupil naj bi med drugim stanovanje v znanem turističnem območju Trsta, štirinajst ur Rolex ter dva večja avtomobila.

Med hišno preiskavo so med drugim našli 27 tisoč evrov (v bankovcih po 100 in 200 evrov), ki so jih ravno tako zasegli.