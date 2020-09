Znanost bi radi približali mladim

Komunikacija in preventiva sta glavni vodili 5. izvedbe festivala Science & the City v organizaciji Mednarodnega centra za genetski inženiring in biotehnologijo (ICGEB). Festival, ki bo letos potekal skladno z mednarodnim znanstvenim forumom ESOF 2020, si je nadel še predpono »young«. Glavni cilj organizatorjev je namreč utreti si pot do mladih in jim približati znanost, s katero se srečujejo v vsakdanjem življenju.

»Od lani preizkušamo nove načine komunikacije z mladimi, preko katerih jih ozaveščamo o preventivi, predvsem kar se raka in srčnih obolenj tiče. S tem namenom smo ustvarili razne diskusijske igre ter ankete. Poslužujemo se družbenih omrežij, na pomoč pa so nam priskočili tudi študentje Univerze v Trstu,« je na včerajšnji tiskovni konferenci razložila Serena Zacchigna, moderatorka štirih srečanj, ki se bodo zvrstila do konca tega meseca in bodo vsakič trajala od 18. ure do 19.30.

Vstop na predavanja bo prost vse do zapolnitve mest. Okroglim mizam bo mogoče slediti na spletni strani www.icgeb.org ali na spletni strani dnevnika Il Piccolo. Prav tako bo omogočeno spletno sodelovanje v zaključni debati. Več informacij in program festivala najdete tukaj.

Direktor ICGEB Lawrence Banks je dodal, da bodo predavanja potekala tudi v Južni Afriki, kjer deluje podružnica inštituta, in sicer tudi v krajevnih staroselskih jezikih.