Znanstveni park Area v ospredju tudi za obdelovanje in shranjevanje podatkov

Kaj pomeni danes biti v koraku s časom, ko tehnologija napreduje s svetlobno hitrostjo? Na področju računalništva je napredek neposredno povezan z zmogljivostjo naprav, ki ga premore na primer raziskovalno središče. Ne več fizični, temveč digitalni oz. virtualni prostor postavlja na vrh znanstvenega sveta eno ali drugo organizacijo, naj bo to zasebno podjetje ali institucija. Med najboljše sodi danes znanstveni park Area, ki na mednarodni znanstveni sceni prednjači na več področjih, odslej tudi na področju obdelovanja in shranjevanja podatkov. V njegovih prostorih v Bazovici deluje namreč nadgrajeni podatkovni center Orfeo, vreden tri milijone evrov.

Na voljo je ozemlju

Orfeo (Open Research Facilty for Epigenomics and Other) je sodoben podatkovni center v kontejnerju, ki ponuja napredne računalniške in podatkovno-analitične storitve, povezane z genomiko ter z drugimi raziskovalnimi področji. »V njem se prepletajo potrebe raziskovanja, znanosti in podjetništva,« je včeraj na predstavitvi naprednega sistema povedala Caterina Petrillo, predsednica Aree, »dovoljuje nam razvoj tehnologij, ki so zdaj najbolj aktualne. Gre za odprt sistem, ki ne zadovoljuje samo potrebam znanstvenega parka, saj je del širšega omrežja podatkovnih centrov, ki delujejo v Furlaniji - Julijski krajini, tako za razvoj javne znanosti in genomike kot za zasebne interese.«