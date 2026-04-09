Znanstveno-novinarski festival bo sooblikovalo 90 govornikov

Festival Scienza e Virgola, ki bo v Trstu od 7. do 10. maja zaživel na več lokacijah, je letos dopolnil deset let, zato bo tokratna izdaja še posebno praznična, zagotavljajo njegovi organizatorji. Festival je posvečen znanstvenim publikacijam in medijskemu širjenju znanosti, organizira ga tržaška Visoka šola za napredne študije Sissa, vodi pa ga pisatelj in fizik Paolo Giordano.

Program so predstavili včeraj v tržaški kavarni San Marco, kjer so razkrili letošnjo temo literarnih, znanstvenih in drugih dogodkov: v središču pozornosti bo tokrat človeškost, humanost oziroma človek.

»Ob deseti obletnici festivala Scienza e Virgola smo izbrali naslov Umano (Človeško). Še posebej v današnjem svetu je nujno, da se vprašamo, kaj nas zaznamuje v kolikor človeška bitja. Antropocen nas prikazuje kot ključna sila sprememb na našem planetu. Umetna inteligenca nas poziva k temu, da se vprašamo, kaj nas razlikuje od strojev, ki oponašajo naš način mišljenja,« je na včerajšnji predstavitvi programa dejal znanstveni direktor festivala Nico Pitrelli. V ospredje bodo torej postavili raziskovanje človečnosti in človeka.

Giordano je v videopovezavi poudaril, da je festival v desetih letih zelo rasel in je priznan na širši, nacionalni ravni. »Program predstavlja zavidljivo število dogodkov in uglednih gostov, ki jih običajno najdemo na večjih festivalih,« je dejal.

V štirih dneh se bo zvrstilo 41 vsem odprtih dogodkov, na katerih bo sodelovalo več kot 90 raziskovalcev, pisateljev, znanstvenikov, novinarjev iz Italije in drugih krajev. Uvodni dogodek festivala bo pogovor Giordana z novinarko in pisateljico Concito De Gregorio, ki bo v četrtek, 7. maja, ob 21. uri v gledališču Miela. Niz srečanj, ki jih bo vodil Giordano, vključuje še pogovore z direktorjem spletnega dnevnika Il Post Francescom Costo, s pisateljico Nathacho Appanah, pisateljem Alcidejem Pierantozzijem ter pogovor z dobitnikom nagrade Strega 2025 Andreo Bajanijem in nevroznanstvenico Samah Karaki.