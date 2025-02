Znesli so se nad bazovskim šohtom

Neznanci so se znesli nad bazovskim šohtom. Pred vhodom na spominsko območje sta se pojavila napisa v slovenščini: »Trst je naš« in »Smrt fašizmu svoboda narodom« ter še »è un pozzo« (je brezno). Ob teh so zapisali tudi številko 161, ki naj bi odgovarjali črkam AFA v abecedi in torej akronimu antifašističnih skupin.

Od dopoldneva si sledijo ostre obsodbe dejanju. Še posebno ogorčeni so v desnih krogih. Spomenik je obiskal tudi italijanski minister Alessandro Giuli, ki se v teh krajih mudi zaradi odprtja EPK GO! 2025. Dogodek je ostro obsodila tudi italijanska premierka Giorgia Meloni, češ da gre za hudo žalitev celotni Italiji.

V ponedeljek bo na šohtu potekala osrednja slovesnost ob italijanskem dnevu žrtev povojnih pobojev in množičnega odhoda Italijanov iz Istre, Reke in dalmacije.