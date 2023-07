Znesli so se nad mizami in igrali

V noči med soboto in nedeljo so bili v Križu na delu vandali, ki so se znesli nad vaškim otroškim igriščem na Klancu. Karabinjerje pa so tudi obvestili o sumljivih osebah v vasi.

Pred desetimi dnevi so vaščani že odstranili nalomljen drog gugalnice na otroškem igrišču in ga položili na tla. Neznanci pa so v noči na nedeljo na bližnjem košarkarskem igrišču kurili (po vsej verjetnosti ravno kose lesene gugalnice), z ogljem pa po igrišču in tamkajšnji leseni ograji pisali sporočila v podporo mladeniču, ki ga je v noči na soboto med plezanjem na vagon pri openski železniški postaji poškodoval električni udar. Za njimi so ostali tudi zavojčki petard. S fantom je sicer bolje, v bolnišnici v Veroni, kjer zdravijo hude opekline, so plastični kirurgi oskrbeli opekline po njegovem telesu. Spet ga bodo pregledali v naslednjih dneh.

»Ko so me pred tednom dni obvestili o poškodovanem igralu, sem stopil v stik z občinskim odbornikom za mobilnost Michelejem Babudrom,« je razložil predsednik vzhodnokraškega rajonskega sveta Pavel Vidoni, ki si je včeraj ogledal poškodovano otroško igrišče. Pristojne službe so takrat z rdečim trakom zavarovale poškodovano igralo v pričakovanju na popravilo.

Prav tako v noči na nedeljo so neznanci z belo barvo za zidove poškodovali tudi kakih deset miz in klopi v Ribiški hiši, kjer so do včeraj potekali Ribiški dnevi. Organizatorjem je uspelo barvo odstraniti in odpraviti škodo. Nabrežinski karabinjerji so nam potrdili, da so iz kriške restavracije Bibc isto noč prejeli obvestilo, da se v vasi potika sumljiva oseba z zakritim obrazom, ki pa je zbežala preden bi jo identificirali.