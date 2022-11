Gasilci so ob 11. uri posredovali na griču Sv. Justa, kjer se je v križišču med Ul. Monache in Ul. Castello porušila streha opuščene hiše. V njej na srečo ni bilo nikogar. Gasilci so ugotovili, da se je poleg strehe zrušil tudi del zidu. Območje so zavarovali in so odpravili posledice zrušitve. Na kraju so bili tudi lokalni policisti in osebje družbe AcegasApsAmga. Intervencija se je zaključila ob 16.10.