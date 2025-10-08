ZSKD bo najprej prenovila svoje tržaške vrste

Zveza slovenskih kulturnih društev (ZSKD) slavi letos 80-letnico delovanja. Obletnico bo proslavila 18. oktobra v tržaškem Kulturnem domu z občnim zborom in slavnostno akademijo. Pred tem pa bodo jutri novo vodstvo volile njene tržaške članice. Tokratni pokrajinski svet za Tržaško bo potekal v kinodvorani, saj mu bo sledila projekcija dokumentarnega filma, odprta širši javnosti.

Dokumentarec in publikacija Tržaška osmica

V kinu Ariston (Drevored Gessi 14) se bodo jutri ob 20. uri najprej zbrali predstavniki včlanjenih tržaških društev. Na dnevnem redu bo izvolitev novega odbora zveze za Tržaško. Ob 20.30 pa bo na vrsti premierna projekcija dokufilma in predstavitev publikacije Tržaška osmica - Z mladimi po poteh slovenskega Trsta. Gre za projekt, ki so si ga zamislili in izvedli člani pokrajinskega odbora ZSKD. Tržaška osmica bo prisotne popeljala po poteh slovenske prisotnosti v Trstu, od Škednja, Piščancev, Sv. Jakoba, Barkovelj, Rojana, Katinare in Sv. Ivana vse do tržaškega mestnega središča. Na teh osmih postajah so mladi spregovorili, kaj pomeni biti Slovenec in Slovenka danes v Trstu. Polurni dokumentarni film so vrstnikom iz Slovenije pokazali na septembrskem Slofestu.

Ob ogledu filma in predstavitvi publikacije bo na sporedu okrogla miza, ki jo bo vodila Živa Pahor. Spregovorili bodo tudi mladi, ki so sodelovali pri uresničitvi projekta: Gabriel Alfeo, Leonid Volk, Blaž Petejan, Ema Petejan, Martin Kits Nieuwenkamp, Malina Dolhar, Noel Piščanc in Tea Civardi. Vstop je prost.