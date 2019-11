Župan bi namesto bazovske šole obnovil gropajsko

Dež povzroča preglavice, na Krasu v različne objekte pod okriljem openske večstopenjske šole priteka deževnica. Bazovsko osnovno šolo Trubar-Kajuh je v sredo obiskal tržaški župan Roberto Dipiazza, ki se je za njeno slabo stanje opravičil, nenačrtovano pa si je takoj zatem šel ogledat še opuščeno poslopje gropajske šole, ki je že skoraj dvajset let neuporabljeno in je bilo pred meseci predmet vročih razprav. Županu je gropajski objekt všeč, zato je naposled predlagal alternativno rešitev: da bi namesto bazovske šole obnovili gropajsko, kamor bi v prihodnosti zahajali osnovnošolci; ob njej bi lahko v prihodnje uredili otroško igrišče in telovadnico. Stavbo v Bazovici pa bi v tem primeru nekoč prodali. »Ampak samo, če se starši strinjajo,« je takoj pristavil župan, ki se je o tem pogovoril z ravnateljico Annamario Zeriali.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.