Župan Dipiazza nosi Križ v srcu

Zaradi ozkih ulic in naraščajočega števila avtomobilov domačinov in obiskovalcev je v Križu vse težje parkirati. Nujna so torej javna parkirišča, ki jih v vasi primanjkuje, čeprav jih tržaška občinska uprava že leta obljublja. Edino nekoliko večje parkirišče je ob nogometnem igrišču Viktorja Sulčiča, ki ga bodo menda še nekoliko uredili in razširili.

Da je problem prometa v Križu še kako pereč, se je na lastne oči včeraj znova prepričal tržaški župan Roberto Dipiazza. V vas ga je povabil predsednik zahodnokraškega rajonskega sveta Pavel Vidoni. Skupaj sta si ogledala območje načrtovanega parkirišča ob poti, ki povezuje cerkvico sv. Roka z nekdanjo pokrajinsko cesto.

Dipiazza ne vidi ovir za izvedbo tega načrta, obljubam pa doslej niso sledila dejanja. Župan se je znova obvezal, da bo stvar premaknil z mrtve točke.

Spehod po vasi

Dipiazza je med sprehodom po vasi večkrat poudaril, da ima Križ v srcu. Ne samo ker stanuje v Grljanu in se zato pogosto pelje skozi vas, temveč tudi zato, ker občuduje veliko navezanost vaščanov na domači kraj. »To sem doživel, ko smo obnavljali cerkvico sv. Roka. Domačini so se stalno pritoževali zaradi obnove kamnite strehe, ki je ob raznih težavah potekala zelo počasi. Imeli ste prav, da ste glasno protestirali,« je Dipiazza priznal Vidoniju.