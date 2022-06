Župan Igor Gabrovec predstavil ekipo občinskih odbornikov

Devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec je pred kratkim uradno predstavil ekipo odbornikov, ki ga bo spremljala v prihodnjih letih na čelu občine. Kdo so? Za podžupana in odbornika, pristojnega za osebje, inovacijo, digitalizacijo javne uprave in evropske projekte, je imenoval Mitjo Petelina; odbornica za davke, proračun in ekonomat, politike dela in enake možnosti je Irene Blasig Movio, Massimo Veronese je odbornik, odgovoren za urbanizem in prostorsko načrtovanje, javne investicije, javno premoženje in skupno lastnino, Marjanka Ban je odbornica za kulturo, šport, izobraževanje, turizem, socialno politiko in mladinsko politiko, medtem ko bo Lorenzo Celic odslej odbornik za komunalne storitve, okolje, varnost, promet, parke in rezervate, varstvo živali in pomorsko politiko.