»Župan naj poskrbi za ureditev poškodovanega spomenika«

Združenje zveze borcev za vrednote NOB se je na tržaškega župana Roberta Dipiazzo obrnilo s prošnjo, naj se Občina Trst zavzame za čimprejšnjo ureditev poškodovanega spomenika štirim junakom na gmajni pri Bazovici. V začetku tedna je burja, kot znano, podrla libanonsko cedro, ki raste ob spomeniku, hlod je padel na spomenik, ga prevrnil in razklal na dvoje.

»Spoštovani gospod župan, prepričan sem, da boste v duhu, ki ga je predsednik Italijanske republike, gospod Sergio Mattarella, ustvaril s svojim poklonom pred spomenikom prvim štirim žrtvam fašizma, poskrbeli, da se poškodovani spomenik čim prej povrne v prvotno stanje,« je v pismu zapisal Marjan Križman, predsednik ZZB NOB, pri čemer se je navezal na gesto izpred petih let. 13. julija 2020, ob stoletnici požiga Narodnega doma, se je italijanski predsednik Mattarella s takratnim slovenskim predsednikom Borutom Pahorjem poklonil pred obeležjem, ki spominja na žrtev Ferda Bidovca, Alojza Valenčiča, Zvonimirja Miloša in Franja Marušiča.

»Poškodovani spomenik je izjemnega zgodovinskega pomena tako za svobodoljubno Slovenijo kakor za Italijo,« so še zapisali pri ZZB NOB in poudarili, da je kamnito obeležje postavljeno v spomin na odločen upor zoper fašizem in boj za jezik in svobodo v obdobju, ko je vsa Evropa drsela v najhujše zlo prejšnjega stoletja, fašizem in nacizem.

