Župana poziva, naj si premisli glede ukinitve vrtčevskega oddelka

Na novico, da Občina Trst, sicer uradno le začasno, ukinja enega od dveh oddelkov slovenskega vrtca Oblak Niko v Ulici Ginnastica, se je z odprtim pismom županu Robertu Dipiazzi odzvala Jadranka Šturm Kocjan, ki je bila med letoma 1999 in 2004 generalna konzulka Republike Slovenije v Trstu. Opozorila ga je, da gre za ukrep, »ki neposredno posega v temeljne pravice slovenske avtohtone narodne skupnosti v Italiji in predstavlja kršitev obveznosti, ki jih je vaša država prevzela tako na mednarodni kot nacionalni ravni za varovanje jezikovnih manjšin, zlasti slovenske v Furlaniji - Julijski krajini ( FJK).«

Spomnila ga je, da varstvo slovenske manjšine zagotavljajo številni zavezujoči pravni instrumenti, na primer Pariška mirovna pogodba iz leta 1947, Posebni statut FJK, Zakon o varstvu slovenske manjšine iz leta 2001 in 2021 ... Tudi Skupni odbor Republike Slovenije in FJK, »ki se je sestal 22. marca 2024, je poudaril pomen varstva manjšin. Pomembna pravna podlaga je tudi Osimski sporazum, prav letos praznujemo 50 let od njegove podpisa.«

Slovenska manjšini v Italiji in italijanska v Sloveniji »pomembno prispevata k utrjevanju vključujoče čezmejne skupnosti in pogosto predstavljata dodano vrednost pri kandidaturah za evropska sredstva v čezmejnih projektih, s čimer želita tako Italija kot Slovenija pokazati vzoren primer varstva in razvoja svojih manjšin. Žal se zdi, da gre odločitev o zaprtju oddelka slovenskega vrtca v nasprotno smer, saj izraža odnos, ki na grob in nedemokratičen način poseže v večkulturno realnost Trsta in zmanjšuje zaščito slovenske identitete v mestu. Razlogi, ki jih navajate za tako odločitev, naj bi bili finančne narave in povezani s številom vpisanih, a ne morejo biti uporabljeni pri manjšinskem izobraževanju z istimi količinskimi merili, kot se uporabljajo za šolsko mrežo večine. Vzgoja in izobraževanje manjšin potrebujeta specifične parametre, ker imata nezamenljivo kulturno in identitetno funkcijo,« je zapisala Šturm Kocjan.