Župani štirih občin proti pirotehniki

Bliža se praznovanje novega leta, ena od stalnic najdaljše noči v letu so ognjemeti in pirotehnična sredstva nasploh. Njihova nepremišljena uporaba pa ogroža javni red in mir, varnost in zdravje živali ter ranljivih ljudi. V zvezi z uporabo pirotehnike so se oglasili županji in župana občin Devin - Nabrežina, Repentabor, Dolina in Zgonik Igor Gabrovec, Tanja Kosmina, Aleksander Coretti in Monica Hrovatin. V odprtem pismu pozivajo občanke in občane, naj se vzdržijo nepremišljene uporabe petard, ognjemetov in drugih pirotehničnih izdelkov.
Želja po zabavi in praznovanju je razumljiva, izjavljajo župani, vendar je treba opozoriti, da uporaba pirotehničnih sredstev prinaša resna tveganja. Vsako leto se žal dogajajo nesreče, ki prizadenejo ne samo tiste, ki uporabljajo petarde, temveč tudi ljudi, ki ne uporabljajo pirotehnike. Petarde so posebej moteče za živali, tako domače kot divje. Obenem pa pokanje moti javni red in mir. Na Krasu in v Bregu pa ne gre podcenjevati niti nevarnosti požarov, ki bi jih lahko zakurile petarde ali ognjemeti in rakete. »Zaradi vseh teh razlogov vabimo občanke in občane, da izberejo odgovornejše, varnejše in spoštljivejše oblike praznovanja, ki ne ogrožajo zdravja ljudi, dobrobiti živali in našega okolja,« zaključujejo župana in županji.