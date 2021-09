Županski kandidat Franco Bandelli za enotno kraško politiko

Franco Bandelli iz liste Futura je v volilni kampanji že več kot leto dni. Lani pozno poleti je predstavil listo, v kateri so se zbrali predstavniki različnih političnih nazorov. Celotno kampanjo so zastavili kot kritiko dela Dipiazzeve občinske uprave. Po njegovem je Roberto Dipiazza z leti izgubil zagnanost in daljnovidnost, ki ga je odlikovala med prvima dvema mandatoma. In če so bile pred leti Dipiazzeve in Bandellijeve zamisli o Trstu podobne, so zdaj popolnoma različne. Županski kandidat Bandelli je prepričan, da je treba Trst prebuditi iz dolgoletne zaspanosti, ki postaja cokla razvoja nekoč širše znanega kulturnega in gospodarskega razvoja. Pogovor z impulzivnim in vihravim kandidatom smo opravili na letnem vrtu enega od mestnih barov.

Ste zadovoljni s potekom volilne kampanje? Imamo vtis, da ste se osredotočili na kritiko Dipiazzevega mandata.

Povsem normalno je, da ima nekdo, ki se predstavlja s civilno listo, kritičen odnos do nekoga, ki je upravljal mesto v zadnjih časih. V naši listi smo se zbrali podobno misleči, a z različnimi političnimi izkušnjami. Na začetku smo v pretres vzeli dobre in šibke točke aktualne občinske uprave. Jeziček na tehtnici je na koncu pretehtal v korist šibkih točk. In te smo želeli med našo volilno kampanjo izpostaviti. Dipiazzevi upravi očitam, da je izgubila stik z realnostjo. Občani pričakujejo rešitev aktualnih problemov.

Kaj je paradni konj vaše kampanje?

V volilni program smo uvrstili več prioritet. Naj omenim samo potrebo po takojšnji ureditvi termalnega bazena, ki bi nadomestil porušeno Acquamarino. Vsak dan občinska uprava na dan privleče nove ideje za bazen, konkretno pa ni storila ničesar. Bazen je treba urediti v neposredni bližini Acquamarine in ne v Starem pristanišču. Občinski odbor bi lahko sprejel sklep s smernicami za ureditev bazena. Za to pa je seveda potrebna politična volja. Problem, ki se ga uprava ni lotila pravilno, je povezan tudi s prenovo tramvajske proge. Da o gradbišču pri kanalu sploh ne govorim. Jasno je, da je projekt prenove mostov nad kanalom, ki ga je odobrila Občina Trst, neizvedljiv. Boste videli, da bodo po volitvah objavili nov natečaj za pripravo novega načrta prenove dotrajanih obokov mostov.

Kakšna je vaša vizija Krasa?

Revitalizacija in ovrednotenje tega območja sta mi res pri srcu. Sem namreč velik ljubitelj kraške krajine in kraških poti. Med volilno kampanjo sem Kras prečesal po dolgem in počez in videl, kaj krajani dejansko potrebujejo.