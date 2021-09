Županski kandidat na takojšnje sojenje

Dan po aretaciji županskega kandidata gibanja 3V Uga Rossija, ki je v Drevoredu Sanzio žalil karabinjerje, se jim upiral, dva pa med prerivanjem poškodoval, je državno tožilstvo v Trstu sodnika zaprosila za proces po hitrem postopku. To pomeni, da bo Rossi že jutri (v četrtek) stopil pred sodnika, ne da bi pred tem tožilstvo s sodelovanjem preiskovalnega sodnika sprožilo preiskavo o torkovem dogajanju pred svetoivanskim poštnim uradom. Po oceni tržaške prefekture sodna obravnava in morebitna obsodba Rossiju sicer ne bi preprečila kandidature in morebitne izvolitve.

Rossi se je v torek zvečer s svojega doma, kjer ostaja v hišnem priporu, javnosti neposredno javil na Facebooku, kjer je s somišljenikoma podal svojo verzijo dogajanja. Pred kamero je stopil vidno izčrpan, okoli vratu je nosil ovratnik, ki so mu ga nadeli na katinarski urgenci, kamor so ga karabinjerji pospremili zaradi slabega počutja. »Izmučen sem, toda ne bom se predal. Nadaljeval bom z bitko za človeštvo. Ne bom naredil niti koraka nazaj,« je izjavil in hitel razlagati svoj pogled na dogajanje. Po njegovih besedah naj bi karabinjer aktiviste gibanja 3V pozval, naj si nadenejo masko, kljub temu, da so bili na prostem. »Karabinjer je silil pred telefon, s katerim sem oddajal v živo, očitno je hotel izsiliti, da bi ga posnel, in me tako obtožiti kršenja zasebnosti,« je razložil županski kandidat, ki ni hotel pokazati svojega osebnega dokumenta. Karabinjerju je z megafonom v uho zatulil svoje ime, na kar so ga prijeli. »Upiral sem se, nisem se pa vedel nasilno,« je sklenil.