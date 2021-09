Županski kandidati za nov bazen, neenotni glede lokacije

»Tri tedne pred volitvami in po dveletnem čakanju smo še vedno brez konkretnih odgovorov. Termalni bazen Acquamarina je zaradi porušene strehe še vedno zasežen, lokalni upravitelji pa kljub devet tisoč podpisom uporabnikov bazenske infrastrukture v prid čimprejšnje rešitve problema niso naredili nič.« To je bilo glavno sporočilo Odbora za nov terapevtski bazen, ki se je z nekaterimi županskimi kandidati včeraj srečal pred Acquamarino. Od njih je zahteval, naj se s podpisom formalno zavežejo, da bodo v čim krajšem času našli rešitev in občanom zagotovili terapijo v bazenu. Od desetih županskih kandidatov so bili odsotni le Tiziana Cimolino, Aurora Marconi in Giorgio Marchesich, ostali pa so se strinjali, da je treba čim prej urediti nov bazen. Mnenja so se kresala le okoli njegove lokacije.

