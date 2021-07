»Zvezdnik« Big John na Velikem Trgu

Prazgodovinski orjak Big John, ki je že postal pravi zvezdnik, do nedelje vabi radovedne obiskovalce, naj na Velikem trgu spoznajo njegovo veličino. Obiskati ga bo mogoče med 9. in 23. ure. Največji triceratops, ki so ga kdajkoli našli in zabeležili, je prvič na ogled širši javnosti, potem ko so njegovo okostje v preteklih mesecih potrpežljivo ponovno sestavili v tržaškem specializiranem laboratoriju Zoic. Dogodek sta omogočila Občina Trst in tržaško-goriška trgovinska zbornica. Danes dopoldne so ga na prizorišču pričakali tržaški župan Roberto Dipiazza, odbornica za gospodarske dejavnosti Serena Tonel, Maura Romanelli za Trgovinsko zbornico in direktor podjetja Zoic Flavio Bacchia, ki s hčerko Giorgio nosi glavno zaslugo za dinozavrovo novo življenje.

Big John, ki so ga odkrili na območju ranča v Južni Dakoti v Združenih državah Amerike in so ga na začetku leta prepeljali v Trst, je dolg približno sedem metrov in pol, že samo njegova lobanja pa meri 2,62 metra. Več o njem bodo Tržačani, turisti in drugi radovedneži odkrili na različnih srečanjih.