Zvoki harfe in plemenitost vinarstva sredi cvetočih vrtnic

Če še nikoli niste obiskali svetoivanskega parka v mesecu maju, potem morate to storiti, preden odcvetijo tisočere vrtnice, ki nam zdaj izvabljajo pobožne vzdihe zamaknjenega občudovanja: od belih in rumenih do vseh odtenkov rdeče in oranžne se kraljice vrtov bohotijo v lepo urejenih gredicah, vzpenjajo po zidovih, zgoščajo v mogočnih grmih, skratka, prava paša za oči in balzam za dušo, ki jo narava lahko potolaži s svojo lepoto.

Čudežno cvetenje je pred desetimi leti sprožilo pobudo, ki jo organizirata kmetijska zadruga Monte San Pantaleone in tržaška univerza ob podpori javnih in zasebnih pokroviteljev, med katerimi so Dežela FJK, Glasbena šola 55 in društvo prostovoljcev Franco Basaglia: Vrtnice, knjige, glasba in vino, v raznoliki kombinaciji vodenih sprehodov, predavanj, glasbenih utrinkov in znanstvenih razprav vabijo vsak petek popoldne, od 7. do 28. maja, v park, kjer se popoldan začne ob 15.30 z vodenim ogledom, ki se vsakokrat osredotoči na drugačno temo – od zgodovine psihiatrije, ki jo je ravno pri Sv.Ivanu Franco Basaglia korenito predrugačil, do urbanističnega načrtovanja, življenja žuželk in dvoživk, skratka, veliko izzivov za radovednega obiskovalca, ki se lahko obogati z zanimivimi informacijami.

V zraku so na široko odmevali zvoki harfe, na katero je igrala Paola Gregoric, zelo nadarjena bivša učenka Glasbene matice. Muziciranje odlične mlade harfistke je ustvarilo čudežno oazo, v kateri se je glasba stapljala z barvno lepoto cvetja.

Temni oblaki so že zasenčili park, ko sta na oder stopila novinarka Simonetta Lorigliola in njen gost, slovenski vinogradnik Uroš Klabjan. Trto moraš po njegovem prepričanju vzgajati kot otroka, lepo skrbeti zanjo v prvem desetletju, nato pa ji dovoliti, da razvije lastno osebnost. »Če delaš zdravo, ti narava podari zdrav sad, če porušiš naravno ravnotežje, se ti narava maščuje,« je med drugim dejal.