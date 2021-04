V torek, 6. aprila, je težak in moker sneg pobelil Kraško planoto in višje predele Trsta. Nastalo je tako za april več ne ravno običajnih prizorov, ki jih je zaobjel v objektiv naš fotograf Damjan Balbi. Srečali sta se pomlad in zima, sneg je pobelil drevesa v cvetju in zelene travnate površine. Zapihala je močna burja in spet je zazeblo.