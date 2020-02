Osrednja proslava ob slovenskem kulturnem prazniku, ki so jo Slovenci v Italiji priredili v tržaškem Kulturnem domu v nedeljo, 9. februarja, je potekala pod geslom Dokler veter ne menja svojega jezika.

Priredili so jo Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ), Svet slovenskih organizacij (SSO) in Deželni sedež RAI za Furlanijo - Julijsko krajino, potekala pa je v obliki sprehoda med verzi slovenskih pesnic in pesnikov – Franceta Prešerna, Edvarda Kocbeka, Srečka Kosovela, Brune Marije Pertot, Silvane Paletti, Alenke Rebula in drugih.

Slavnostni govornik je bil goriški pesnik David Bandelj. Priznanji krovnih organizacij za kulturne dosežke sta prejela zborovodja Janko Ban in pesnik Marko Kravos.