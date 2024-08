Ena največjih vojaških zbirk na mednarodni ravni

Vse se je začelo v otroštvu, ko je Srečko Rože v rodnih Krepljah na vaškem smetišču našel bajonet in vojaško čutaro. Ko je odslužil vojaščino, se je vneto lotil zbiranja vojaških predmetov in orožja: zbirka je rasla in rasla ter leta 1994 svoj dom dobila v utrdbi Tabor v Lokvi. Trideset let kasneje se gospod Rože z ženo Ireno ponaša z eno največjih zbirk vojaških predmetov na svetu. Na razstavi si je mogoče ogledati vojaške predmete iz prve in druge svetovne vojne, pa tudi uniforme in predmete s cesarskega dvora na Dunaju. V pritličnih prostorih utrdbe Tabor pa razstava obiskovalca popelje v povojno obdobje zavezniške oziroma jugoslovanske vojaške uprave.