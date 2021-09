Kaj vse se skriva pod Prosekom?

Razbohotenje narave in prisotnost nedotaknjenih gozdov za naše okolje ne predstavljata nevarnosti, rjasti predmeti in zapuščeni kmečki pripomočki na nekoč obdelovanih paštnih pa ne koristijo nikomur. V zadnjih petdesetih letih smo se množično oddaljili od kmetijstva in tako zanemarili naše veliko bogastvo, ob manj številnih obdelanih površinah stojijo poraščeni vinogradi, rušijo se tudi suhi zidki. Lepo obdelani vinogradi, sadovnjaki, oljčniki pa, skupaj s travniki in gozdovi, prinašajo raznolikost in raznovrstnost, ki dobro vpliva tako na ekosistem kot na kmetijstvo.